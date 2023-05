Parashikimi i motit

Moti gjatë ditës së sotme do të jetë i vranët dhe me reshje te lokale të shiut.

Temperatura minimale do të jetë 10 deri 14 gradë celsius, kurse maksimalja nga 18 deri 23 gradë celsius.

Edhe në Shkup moti do të jetë i vranët dhe me reshje të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 21 gradë celsius.

Deri të enjten pritet mot jostabil, i vranët dhe me reshje të shiut.