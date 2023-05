Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Pasdite në pjesën perëndimore të vendit pritet të ketë reshje të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 6 deri 10, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 16 deri 21 gradë Celsius.

Nesër moti do të jetë me diell dhe më i ngrohtë. Nga dita e diell moti do të jetë i ndryshueshëm dhe me reshje lokale të shiut.