Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht i vranët dhe me diell. Në fund të ditës dhe gjatë natës pritet të ketë reshje të shiut.

Temperatura maksimale do të jetë nga 15 deri 21 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, kryesisht i vranët, ndërsa gjatë natës dhe mesnatës me reshje të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë deri 19 gradë celsius.

Gjatë ditës së mërkurë dhe të enjten pritet mot jostabil, me reshje të shiut dhe me rënie të temperaturave ditore.