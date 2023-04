Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare. Pasdite do të ketë kushte për reshje të shkurtra shiu dhe shtrëngata të rralla. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga jugu. Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 13 deri në 22 gradë.

Në Shkup moti do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare. Temperaturë më të ulët të mëngjesit prej 6 gradë, ndërsa gjatë ditës pritet të rritet deri në 21 gradë.