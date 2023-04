Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me vranësira mesatare, paradite në disa vende në pjesët perëndimore me reshje shiu, ndërsa pasdite dhe në mbrëmje me reshje lokale të rrëmbyeshëm dhe me bubullima të rralla në pjesën më të madhe të vendit.

Reshjet do të jenë më të shumta në pjesët perëndimore. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor.

Në Shkup me vranësira të pjesshme, pasdite me reshje të kohëpaskohshme mesatare deri të rrëmbyeshëm që do të vazhdojnë edhe gjatë natës.