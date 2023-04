Parashikimi i motit

Moti sot do të jetëp pjesërisht me vranësira me periudha me diell, ndërsa pasdite me reshje të kohëpaskohshme lokale shiu dhe shtrëngata të rralla.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshueshme.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira të pjesshme me diell, pasdite me reshje të kohëpaskohshme shiu dhe shtrëngata të rralla.