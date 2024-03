Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me vranësira të ulëta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare jugore, ndërsa në pjesët perëndimore do të fryjë erë e fortë jugperëndimore. Në fund të ditës dhe gjatë natës do të ketë reshje shiu, lokalisht të shoqëruar me bubullima të rralla dhe erë të fortë mbi 70 kilometra në orë.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga minus 1 deri në 6, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 15 deri në 21 gradë.

Sipas njoftimeve të Administratës për Çështje Hidrometeorologjike, reshje të herëpashershme të shiut do të ketë edhe ditën e hënë. Në vend të kësaj, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme, të përcjella me bubullima të rralla dhe erë të fortë me shpejtësi mbi 70 kilometra në orë.

