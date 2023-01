Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira të ndryshueshme. Në mëngjes priten reshje të shiut të cilat gjatë pasdites në disa vende do të jenë më të rrëmbyeshme.

Në male dhe në viset më të larta reshjet do të jenë me dëborë. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 1 deri në 7, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 5 deri në 12 gradë.