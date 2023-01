Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira me reshje shiu, më të bollshme në orët e para të mëngjesit. Për shkak të ftohjes së maleve dhe në disa vende më të larta reshjet do të jenë të borës. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 9, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 6 deri në 12 gradë.

Në Shkup me vranësira të pjesshme me reshje të kohëpaskohshme shiu, sidomos paradite.

Deri në mesin e javës së ardhshme do të ketë reshje të herëpashershme shiu dhe bore me intensitet të ndryshueshëm, më të bollshme ditën e hënë. Mbulesa e borës sidomos në pjesët perëndimore do të rritet.