Parashikimi i motit

Pas mjegullës së mëngjesit dhe vranësisë së ulët në disa lugina, gjatë ditës në pjesën më të madhe të Maqedonisë së Veriut do të mbajë mot me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët nga drejtimi veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -2 deri në 4, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 8 deri në 14 gradë.

Në Shkup paradite do të ketë mjegull e cila gjatë ditës do të ulet dhe do të ketë vranësira të ulëta. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor. Temperatura minimale në kryeqytet do të zbresë deri në 1, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 8 gradë.

Periudha e motit të qëndrueshëm dhe kryesisht të qetë do të vazhdojë deri të dielën.