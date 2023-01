Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira të ulëta deri në mesatare në pjesën më të madhe të vendit.

Në disa lugina do të ketë mjegull ose vranësira të ulëta, të cilat gjatë ditës do të zvogëlohen.

Në Shkup me mjegull dhe vranësira të ulëta, e cila do të ulet pjesërisht gjatë ditës.