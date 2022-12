Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht i vranët me reshje të kohëpaskohshme lokale me intensitet të ulët. Do të fryjë erë mesatare.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 9, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 7 deri në 12 gradë. Në Shkup do të mbajë mot i vranët me reshje të kohëpaskohshme të dobëta shiu. Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga drejtimi juglindor. Temperatura minimale do të zbresë deri në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë.

Në ditët në vijim do të mbajë mot kryesisht i vranët me temperatura relativisht të larta të mëngjesit dhe ditës.