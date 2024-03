Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht i vranët me periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare jugore, ndërsa përgjat Vardar herë pas here do të fryj erë fortë nga drejtimi juglindor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 2 deri në 7, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 12 deri në 17 gradë.

Në fillim të javës së ardhshme moti në disa vende do të jetë i paqëndrueshëm me reshje të kohëpaskohshme shiu, të cilat lokalisht do të jenë më të bollshme dhe të rrëmbyeshme të përcjella me bubullima.

Të hënën do të fryjë erë e fortë nga jugu, e cila lokalisht do të arrijë shpejtësinë 70 kilometra në orë. Në ditët në vijim do të mbajë mot i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu me intensitet më të dobët.

