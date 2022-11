Parashikimi i motit

Moti sot në vend do të jetë i vranët dhe me reshje shiu, të cilat vende-vende do të jenë të rrëmbyeshme, madje mbi 35 litra për metër katror, ​​ndërsa në pjesët juglindore është e mundur edhe shfaqja e shtrëngatave.

Do të fryjë erë mesatare nga drejtimi lindor dhe verilindor, ku paradite do të intensifikohet. Temperatura maksimale do të lëvizë nga 12 deri në 16 gradë.

Vranësira me reshje shiu edhe në Shkup, të cilat do të jenë më të bollshme në mëngjes. Do të fryjë erë mesatare verilindore. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 14 gradë.

Nga nesër do të vijojë mot stabil me mjegull paradite nëpër lugina të veçanta.