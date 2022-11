Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe relativisht i ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 3 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 22 deri në 27 gradë.

Edhe në Shkup dhe rrethinë do të mbaj mot i ngjashëm, me diell dhe me erë të dobët nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 7, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 26 gradë Celsiusë.