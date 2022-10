Parashikimi i motit

Në orët e paradites do të ketë mjegull, ndërsa gjatë ditës do të mbajë mot me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 °C deri 11 °C ndërsa ato maksimale nga 15 °C deri 22 °C.

Në Shkup moti në mëngjes do të jetë me kushte për paraqitje të mjegullës, gjatë ditës me diell me vranësira të ulëta deri mesatare dhe me erë të dobët deri mesatare veriore. Temperaturat do të levizin nga 6 °C deri më 19 °C.