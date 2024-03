Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me vranësira të vogla lokale.

“Në zonat malore do të ketë kushte për reshje të herëpashershme të dobëta shiu. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare kryesisht nga drejtimi jugor. Temperatura minimale do të jetë në interval prej -1 deri në 4, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 13 deri në 20 gradë”, njofton DPHM.

Nën ndikimin e valës së re të lagësht pasditen e së hënës dhe të martën do të mbajë mot i vranët dhe në disa vende me reshje shiu. Në vend të kësaj, reshjet do të jenë të dendura dhe të rrëmbyeshme me shtrëngata të rralla.

Temperatura do të ulet ditën e martë, ndërsa reshjet do të jenë kryesisht bore në male dhe në disa nga vendet më të larta.

