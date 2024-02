Parashikimi i motit

DPHM njofton se moti sot do të jetë kryesisht vranësira me reshje të kohëpaskohshme shiu që do të jenë më të bollshme, sidomos në pjesët jugore ku do të kenë karakter të rrëmbyeshëm. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, ndërsa në vende përgjatë Vardarit erë herë pas here e fortë nga drejtimi juglindor.

Temperatura maksimale do të jetë në intervalin prej 10 deri në 16 gradë.

Temperaturat sot në mëngjes janë si më poshtë: 1 Popova Shapka, 3 Mavrovi Anovi, 4 Krushevë, 6 Ohër, Pretor, 7 Berovë, Prilep, 8 Tetovë, Manastir, 9 Kriva Pallankë, Strumicë, Kavadar, Kumanovë, Vinicë, 10 Shkup-Zajçev. Rid, Demir Kapi, Dibër, Shtip, Gjevgjeli, 11 Veles, 12 Shkup-Petrovec.

