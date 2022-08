Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë paradite me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare, ndërsa pasdite dhe në mbrëmje do të ketë zhvillim të vranësisë së paqëndrueshme me reshje lokale të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë.

Në disa vende do të ketë kushte për stuhi afatshkurtër

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 20 gradë, ndërsa ajo maksimale prej 28 deri në 36 gradë.

UV indeksi do të jetë = 8.

Në Shkup paraditja do të jetë me diell me vranësira të vogla deri në mesatare.