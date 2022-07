Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoni do të mbaj me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare.

Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 14 deri në 24 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 33 deri në 40 gradë.

UV indeksi do të jetë =9.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe shumë i ngrohtë, pasdite me vranësira të vogla.

Do të frzj erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 19 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 37 gradë.

Edhe nesër zona jonë do të jetë nën ndikimin e një vale të nxehti me temperatura të larta të mëngjesit dhe të ditës.

Të mërkurën dhe të enjten pasdite priten zona të paqëndruara me reshje të dendura shiu dhe bubullima.