Parashikimi i motit

Moti sot në vend do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë. Do të fryjë një erë lehtë në drejtime të ndryshme.

Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 35 deri 41 gradë celsius.

Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njoftojnë se deri të mërkurën vendi do të jetë në nivelin portokalli me temperatura të larta në të gjithë territorin