Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe me temperatura të larta.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 18 deri në 34 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të ketë edhe mundësi të vogla për reshje të shiut. Rrezet ultravioletë do të jenë të larta dhe për këtë nuk sugjerohet lëvizja në orët e mesditës.

Gjatë fundjavës do të ketë mot të njejtë dhe temperatura më të mëdha.

Ndryshim i temperaturave nuk do të ndodh në dhjetë ditët e ardhshme.