Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell, i ngrohtë dhe me vranësira të vogla deri në mesatare lokale.

Në pjesët veriore pasdite dhe në mbrëmje do të ketë jostabilitet të izoluar me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima.

Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare, ndërsa në luginën e Vardarit herë pas here erë e fortë nga veriperëndimi.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin 9 deri në 17 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë në 28 deri në 36 gradë.

UV indeksi do të jetë = 9.

Në Shkup do të ketë mot me diell, pasdite me zhvillim mesatar të vranësirave jostabile.

Do të fryj erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 15 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 34 gradë.

Të mërkurën dhe të enjten do të jetë shumë vapë, ndërsa pasdite në shumë vende do të ketë paqëndrueshmëri dhe reshje lokale të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë.

Lokalisht do të ketë kushte për stuhi afatshkurtër.

Nga dita e premte do të mbizotërojë mot kryesisht stabil dhe i ngrohtë.