Parashikimi i motit

Moti sot në vend do të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut, ndërsa do të ketë edhe erë të fortë.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 9 deri në 15, ndërsa temperatura maksimale do të lëvizin prej 20 deri në 26 gradë celsius.

Edhe të dielën moti do të jetë i paqëndrueshëm dhe me reshje lokale të shiut.