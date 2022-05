Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira, i freskët dhe i paqëndrueshëm.

Në disa vende do të ketë kushte për reshje të rrëmbyeshme stuhi dhe erëra të forta.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin prej 10 deri në 16 gradë, ndërsa maksimalja do të lëvizë nga 22 deri në 28 gradë Celsiusë.