Parashikimi i motit

Sot në vendin tonë moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare. Do të fryj erë e dobët nga drejtime të ndryshme. Pasdite do të ketë reshje të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima. Temperatura minimale do të jetë në prej 6 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të jetë prej 26 deri në 32 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me diell dhe i ngrohtë, ndërsa në orët e pasdites në disa pjesë të do të ketë reshje të rrëmbyeshme të shiut, bubullima dhe erë të përforcuar.

Temperatura minimale do të ulet në 12, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 31 gradë Celsius.