Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira të vogla deri në mesatare. Në orët e pasdites, posaçërisht në pjesët perëndimore të vendit moti do të jetë jo-stabil dhe me reshje të rrëmbyeshme të shiut, bubullimave dhe erës së përforcuar.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 6 dri në 14, ndërsa ajo maksimale prej 23 deri në 32 gradë.