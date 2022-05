Parashikimi i motit

Moti sot në vend do të jetë pjesërisht me vranësira, me reshje lokale shiu, të cilat do të jenë të rrëmbyeshme dhe të shoqëruara me shtrëngata.

Temperaturat ditore do të ulen me 4 deri në 6 gradë. Më pas në ditët në vijim moti do të jetë stabil.