Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë erë e lehtë nga jugu. Temperaturat maksimale do të lëvizin nga 23 deri në 29 gradë.

Edhe në Shkup do të mbaj mot me diell dhe i ngrohtë. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 29 gradë.