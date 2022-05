Parashikimi i motit

Sot do të mbaj mot me diell dhe me vranësira mesatare, pasdite dhe në fund të ditës me mundësi për reshje lokale shiu të rrëmbyeshëm, shtrëngata dhe erë të fortë.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 10 gradë, ndërsa ato maksimale nga 15 deri në 24 gradë.

Mot i qëndrueshëm dhe relativisht i ngrohtë do të mbizotërojë gjatë fundjavës. Në fillim të javës së ardhshme do të ketë sërish kushte për reshje lokale të rrëmbyeshme dhe bubullima.