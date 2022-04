Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe nxehtë, ndërsa gjatë pasdites do të rriten vranësirat.

Temperatura minimale do të jetë në interval nga 4 deri 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja nga 22 deri 29 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe nxehtë ku temperatura maksimale do të arrijë deri 28 gradë celsius.

Të enjten, gjatë pasdites pritet të ketë reshje lokale të shiut, ndërsa kushte për reshje të shiut pritet të ketë edhe të premten dhe në gjatë ditëve të fundjavës.