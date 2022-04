Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe nxehtë, ndërsa gjatë pasdites do të ketë vranësira lokale. Do të fryjë erë mesatare, ndërsa në pjesët perëndimore të vendit do të ketë erë të përfocuar në drejtim perëndimor dhe jugperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë nga 3 deri 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalja nga 20 deri 29 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe nxehtë ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 26 gradë celsius.

Nga dita e enjte pritet mot me vranësira me reshje të kohëpaskohshme të shiut. Do të fryjë erë në drejtim verior dhe temperaturat ditore do të jenë në rënie.