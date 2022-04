Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë jo-stabil.

Gjatë ditës do të ketë re dhe diell. Lagështia e ajrit do të jetë e madhe pasi do të ketë mundësi që të rriten reshjet.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 8 deri në 22 gradë Celsius.

Gjatë ditëve në vazhdim pritet të përmirësohet moti dhe të ngriten temperaturat.