Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe vranësira. Do të fryjë një erë e lehtë në drejtim të pjesës jugore të vendit.

Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 20 deri në 25 gradë Celsius.

Nesër moti pritet të jetë me vranësira, ndërsa në orët e mbrëmjes do të ketë kushte për reshje lokale të shiut.