Parandalohet kontrabandimi i cigareve dhe duhanit në Aeroportin e Shkupit

Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, gjatë një kontrolli me rreze X të bagazhit të regjistruar të një pasagjeri që kishte për qëllim të udhëtonte me fluturim për në Londër, u zbuluan 18 kuti cigare pa pulla akcize dhe 20 kuti duhani me peshë 30 gramë dhe 50 gramë, njoftoi Drejtoria Doganore.

Nga Drejtoria thonë se “kutitë e padeklaruara të cigareve u gjetën te një shtetas të RMV-së i cili mbante vetëm një pasaportë bullgare. Cigaret e padeklaruara u sekuestruan dhe do të ngrihet një procedurë kundërvajtjeje kundër pasagjerit”.

Në dy raste të tjera, oficerët doganorë sekuestruan 56 kuti dhe nëntë kuti të tjera cigaresh.

Një nga rastet u zbulua në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme (MPB), gjatë të cilit u sekuestruan 44 kuti cigaresh dhe 9 kuti cigaresh pa pulla akcize, të gjetura pranë vijës kufitare të fshehura në shkurre.

Në rastin e dytë, 12 kuti cigaresh u sekuestruan në një automjet motorik mallrash të ngarkuar me mallra të deklaruara për zhdoganim importi.

Përndryshe, shërbimi i skanerëve mobil, gjatë kontrollit të një automjeti transportues të drejtuar nga një shtetas i RMV-së, sekuestroi edhe 5.476 copë gjilpëra, bojëra dhe mjete të tjera për tatuazhe për të cilat shoferi nuk posedonte asnjë dokumentacion.

