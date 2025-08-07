Parandalimi i zjarreve në Maqedoni, 352 kandidatë nesër do të nënshkruajnë kontrata pune
Nga 499 kandidatë që u paraqitën në thirrjen publike për masën “Punë publike për mbrojtje dhe parandalim nga zjarret dhe gjelbërim të mjedisit”, 364 ndoqën trajnimin, ndërsa 352 prej tyre do të angazhohen për punë konkrete nëpër komuna.
Trajnimi dyditor u zhvillua në bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe njësitë territoriale të zjarrfikësve, ndërsa nënshkrimi i kontratave do të bëhet nesër. Pjesë e rëndësishme e procesit ishte edhe ndihma e Kryqit të Kuq në trajnimet lokale.
“352 persona gjatë ditës së nesërme do të lidhin kontratë për angazhim të punës me agjencinë për punësime, ku si partner paraqitet gjithashtu edhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, dhe komunat që janë pjesë e kësaj mase qeveritare”, tha Stojançe Angellov – drejtor i DMSH-së.