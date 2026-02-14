Paralajmëron Rutte: NATO mund të fitojë çdo luftë, edhe nëse Rusia vendos të sulmojë!

Paralajmëron Rutte: NATO mund të fitojë çdo luftë, edhe nëse Rusia vendos të sulmojë!

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka paralajmëruar se NATO mund të fitojë çdo luftë, në rast se Rusia vendos të sulmojë.

Ai është ndalur edhe të lufta në Ukrainë, duke thënë se Rusia ka pësuar humbje të mëdha, me rreth 65, 000 ushtarë që janë vrarë  në dy muajt e fundit.

Rutte nënvizoi se NATO është mjaftueshëm e fortë për të përballuar çdo sulm dhe se sipas tij, Rusia nuk do të donte në këto kushte të sulmonte një vend anëtar.

“Ne do të fitojmë çdo luftë me Rusinë nëse na sulmon tani dhe duhet të sigurohemi që pas dy, katër, gjashtë vitesh do të jetë njësoj”, tha Rutte.

 

 

Përveç kësaj, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se askush në Evropë nuk po kërkon të zëvendësojë ombrellën bërthamore të SHBA-së, kjo pasi Gjermania njoftoi se po diskutonte për parandalimin bërthamor me Francën.

