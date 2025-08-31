Paralajmëron kancelari gjerman: Rusia do ta ndalojë luftën vetëm nëse detyrohet
Kancelari i Gjermanisë ka paralajmëruar se Rusia do ta ndalojë luftën e saj në Ukrainë vetëm nëse detyrohet për arsye ekonomike dhe ushtarake.
“Të gjitha përpjekjet e javëve të kaluara janë përgjigjur me një qasje edhe më agresive nga ky regjim në Moskë kundër popullsisë në Ukrainë”, tha Friedrich Merz në një aktivitet rajonal të konservatorëve të tij në shtetin gjerman të North Rhine-Westphalia, shkruan skynews.
“Kjo gjithashtu nuk do të ndalet derisa të sigurohemi së bashku që Rusia, të paktën për arsye ekonomike, dhe ndoshta edhe për arsye ushtarake… nuk mund ta vazhdojë më këtë luftë.”
Ndryshe, kompanitë ushtarake private amerikane mund të vendosen në Ukrainë si pjesë e një plani afatgjatë paqeje.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thuhet se është në bisedime me aleatët evropianë për të lejuar kontraktorët e armatosur të ndihmojnë në ndërtimin e fortifikimeve për të mbrojtur interesat e SHBA-së në vend.
Plani po zhvillohet si një zgjidhje alternative pasi presidenti i SHBA-së premtoi se forcat amerikane nuk do të stacionoheshin në Ukrainë.