Paralajmërojnë meteorologët: “Kupola e nxehtësisë” po mbulon Evropën, temperaturat deri në 45°C
Meteorologët evropianë po paralajmërojnë për formimin e një “kupole të nxehtësisë” gjigante mbi Evropë, një fenomen atmosferik që mund të shkaktojë valë të forta të të nxehtit në ditët dhe javët në vijim.
Sipas analizave të publikuara nga Severe Weather Europe, në disa zona të kontinentit temperaturat mund të afrohen ose edhe të tejkalojnë 45 gradë Celsius.
Ky fenomen ndodh kur një sistem i fuqishëm i presionit të lartë mbetet i qëndrueshëm mbi një rajon, duke bllokuar qarkullimin normal të masave ajrore.
Si pasojë, ajri i nxehtë grumbullohet dhe qëndron i bllokuar pranë sipërfaqes së tokës, duke shkaktuar temperatura jashtëzakonisht të larta për periudha të gjata.
Meteorologët e përshkruajnë këtë fenomen si një kapak mbi një tenxhere, që pengon largimin e nxehtësisë dhe e mban atë të përqendruar në të njëjtën zonë për një periudhë të gjatë.
Sipas parashikimeve, masa e nxehtë e ajrit do të lëvizë nga Afrika Veriore drejt Evropës Jugore dhe Qendrore, duke goditur fillimisht Spanjën, Portugalinë, Francën dhe Italinë, përpara se të zgjerohet edhe në pjesë të tjera të kontinentit.
Në disa rajone të Evropës, temperaturat mund të jenë nga 12 deri në 16 gradë Celsius mbi mesataren klimatike për këtë periudhë të vitit, duke shënuar një devijim të konsiderueshëm nga kushtet normale sezonale.
Edhe Ballkani pritet të përfshihet nga kjo valë e fortë e të nxehtit. Sipas parashikimeve aktuale, temperaturat në rajon do të kalojnë 30 gradë Celsius, ndërsa në disa zona mund të afrohen ose edhe të tejkalojnë 35 gradë.
Megjithatë, meteorologët theksojnë se temperaturat ekstreme prej rreth 45 gradësh Celsius pritet të regjistrohen kryesisht në pjesët më të nxehta të Evropës Jugperëndimore, ndërsa Ballkani do të përballet me kushte më pak ekstreme, por gjithsesi dukshëm më të nxehta se zakonisht.
Ekspertët paralajmërojnë se kupolat e nxehtësisë kanë qenë shkaktarë të disa prej valëve më vdekjeprurëse të të nxehtit që kanë goditur Evropën vitet e fundit.
Përveç temperaturave ekstreme, këto fenomene atmosferike rrisin rrezikun për thatësira të zgjatura, përhapjen e zjarreve pyjore dhe probleme serioze shëndetësore, veçanërisht te të moshuarit dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike.
Meteorologët këshillojnë qytetarët të shmangin qëndrimin e gjatë në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, të konsumojnë mjaftueshëm ujë dhe të tregojnë kujdes të veçantë ndaj grupeve më të ndjeshme ndaj temperaturave të larta.