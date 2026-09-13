Paralajmërohen dy linja të reja hekurudhore në Shkup

Paralajmërohen dy linja të reja hekurudhore në Shkup

Udhëtimi nga qendra e Shkupit deri te terminali i Aeroportit do të zgjasë vetëm 8 deri në 11 minuta. Sipas zëvendëskryeministrit Aleksandar Nikolloski, kjo do të bëhet e mundshme pas ndërtimit të një linje të shpejtë hekurudhore që do të lidhë drejtpërdrejt Stacionin e Ri Hekurudhor me Aeroportin Ndërkombëtar. Projekti është pjesë e planit për modernizimin e transportit hekurudhor dhe transformimin e transportit publik në kryeqytet dhe pritet të nisë pranverën e ardhshme. Pas funksionalizimit të linjës së parë të trenit urban, autoritetet po përgatisin edhe zgjerimin e rrjetit. Sipas Nikolloskit, reagimet e para të qytetarëve ndaj trenit urban kanë qenë shumë pozitive, ndërsa përdorimi i trenave elektrikë synon të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit nga zonat periferike drejt qendrës.

MARKETING

Të ngjajshme

Filloi ndërtimi i garazhit nëntokësor me kate dhe sheshit në Velez

Filloi ndërtimi i garazhit nëntokësor me kate dhe sheshit në Velez

(VIDEO) TVSH-ja për karburantet pritet të ulet nga 18 në 10%

(VIDEO) TVSH-ja për karburantet pritet të ulet nga 18 në 10%

(VIDEO) LSDM kërkon të hetohet festa 5 milionë euroshe e pavarësisë, reagon Mickoski

(VIDEO) LSDM kërkon të hetohet festa 5 milionë euroshe e pavarësisë, reagon Mickoski

(VIDEO) Toshkovski: Kemi ulje të madhe të viktimave në komunikacion

(VIDEO) Toshkovski: Kemi ulje të madhe të viktimave në komunikacion

Zgjidhet Qeveria Kurti 4

Zgjidhet Qeveria Kurti 4

Ministri Shasivari reagon ndaj kritikave: “Mos më atribuoni diçka që nuk e kam thënë”

Ministri Shasivari reagon ndaj kritikave: “Mos më atribuoni diçka që nuk e kam thënë”