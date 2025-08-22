Paralajmërimi/ Nëntë gjërat që s’duhet t’i kërkoni kurrë nga ChatGPT
Sipas CNET, ka të paktën 9 situata ku përdorimi i tij mund të jetë i rrezikshëm:
2. Diagnoza shëndetësore – Vetë-diagnostikimi me AI mund të jetë i pasaktë. ChatGPT mund t’ju ndihmojë vetëm të përgatitni pyetje për mjekun.
3. Shëndeti mendor – AI nuk mund të ndjejë empati apo të kuptojë gjuhën e trupit, ndaj nuk zëvendëson një psikoterapist.
4. Vendime urgjente – ChatGPT nuk mund të reagojë në raste emergjente; shërben vetëm për analiza pas ngjarjes.
5. Planifikimi financiar personal – AI mund të mos ketë informacionin më të fundit tatimor; konsultohuni me ekspertë për para reale.
6. Të dhëna të ndjeshme – Mos ndani informacion konfidencial si kontrata, të dhëna mjekësore ose dokumente personale.
7. Mashtrimi në shkollë – ChatGPT nuk duhet përdorur për detyra akademike; pasojat mund të jenë serioze.
8. Lojërat e fatit – AI nuk mund të parashikojë rezultate të sakta; përdorimi për baste është i rrezikshëm.
9. Dokumente ligjore – ChatGPT mund të ndihmojë për shpjegime, por hartimi i dokumenteve ligjore duhet të bëhet nga profesionistë.
Në përgjithësi, ChatGPT është një mjet i dobishëm për asistencë dhe këshilla, por nuk zëvendëson ekspertët profesionalë në fusha kritike.