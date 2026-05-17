Paralajmërimi i ri i Trumpit për Iranin: Do të kalojnë vështirësi nëse nuk nënshkruajnë një marrëveshje
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i bëri një paralajmërim të ri Iranit, duke thënë se nëse nuk nënshkruajnë një marrëveshje, do të kalojnë kohë shumë të vështira.
“Nëse nuk e bëjnë, do të kenë një kohë të keqe. Shumë keq. Më mirë të bëjnë një marrëveshje.”, tha Trump.
Donald Trump deklaroi se, nuk e dinte nëse do të arrihej së shpejti një marrëveshje me Iranin, në ditën e 76-të të luftës së nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.