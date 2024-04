Paralajmërimet për ndryshim të motit, QMK me thirrje për kujdes

Për shkak të ndryshimeve të paralajmëruara meteorologjike me reshje shiu, erë dhe borë në vendet më të larta, Qendra për Menaxhim me Kriza apelon për vigjilencë, pastrim të rregullt të kanaleve lokale, të mos hidhen mbeturina në to dhe aty ku ka të pastrohen sepse mund të krijojnë një digës dhe për të derdhur ujin prej tyre.

“Duke qenë se pritet edhe një erë e fortë, në të njëjtën kohë bëhet apel për t’u kushtuar vëmendje gjërave që mund të “fluturojnë” nga ndërtesat në vendbanime dhe veçanërisht nga ndërtesat që janë në ndërtim, në kantieret, të gjitha. gjërat që do të binin nga era duhet të sigurohen dhe do të përbënin rrezik për njerëzit që ndodhen në mjedis. Nëse jeni duke qëndruar në mal, rekomandohet të keni karburant të mjaftueshëm në automjet dhe të bëni kujdes në rrugët malore”.

“Të gjitha rastet emergjente raportohen në numrin e vetëm të urgjencës 112 në QMK, veçanërisht kur qytetarët kanë situata kërcënuese për jetën”, thonë nga QMK.

MARKETING