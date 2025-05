Paradite mot me diell, pasdite shi i rrëmbyeshëm lokal

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Pasdite do të jetë i paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm lokal dhe bubullima. Në disa vende proceset do të jenë më intensive në formë të stuhisë me shi të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të fortë mbi 60 kilometra në orë dhe paraqitje të izoluar të breshërit. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 14 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 21 deri në 27 gradë Celsius.

Në Shkup do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Pasdite do të jetë moti i paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë. Në disa pjesë të luginës do të ketë kushte për stuhi të shkurtër me shi të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të fortë dhe paraqitje të izoluar të breshërit. Temperatura minimale do të bie deri në 12 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë 26 gradë Celsius.

Sipas njoftimeve të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DPHM), nën ndikimin e një mase ajri të lagësht dhe të paqëndrueshëm, moti në ditët në vijim do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe i ngrohtë me periudha me diell. Në disa vende do të jetë i paqëndrueshëm me shira dhe bubullima. Lokalisht, proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe breshër të izoluar, veçanërisht gjatë fundjavës.

