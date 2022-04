Paraburgim për 55 vjeçarin: Ka kërcënuar se do ta sulmoj me armë zjarri ambasadoren e Britanisë në Shkup

Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka iniciuar procedurë kundër 55-vjeçarit, banor nga fshati Meseishtë, komuna e Debrcës, për të cilin ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer vepër penale –

Rrezikimi i sigurisë nga neni 144 paragrafi 3 lidhur. me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Më 14 prill, i dyshuari ka telefonuar në numrin zyrtar të telefonit të Ambasadës Britanike në Shkup, ku është përfshirë operatori automatik i selisë. I dyshuari i ka lënë një mesazh kërcënues folësit: “Ambasadorja britanike në Shkup do të sulmohet me armë zjarri.

“Unë nuk e raportoj këtë në policinë maqedonase, sepse ata nuk do ta marrin seriozisht kërcënimin. Pas kësaj, telefonata u ndërpre, por mesazhi u ruajt në sistem. Me këtë i dyshuari ka rrezikuar sigurinë e ambasadores britanike në Shkup.

Meqenëse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezikun e ikjes së të dyshuarit, veçanërisht nëse merret parasysh lloji dhe karakteri i veprës penale dhe pasojat e tij, prokurori publik kompetent i ka dorëzuar propozim gjyqtarit të procedurës paraprake nga Gjykata Themelore Penale në Shkupi cakton masën e paraburgimit.