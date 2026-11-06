Paraburgim dhe masa kujdesi ndaj të dyshuarve për zhvatje dhe larje parash në Kumanovë
Gjykatësi i procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit, duke vepruar sipas propozimit të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, caktoi paraburgim dhe masa paraprake për gjithsej katër persona të përfshirë në hetimin për bashkim kriminal, pastrim parash dhe zhvatje nga Kumanova.
Siç njoftoi Gjykata, pas dëgjimit të të dyshuarve në prani të avokatëve të tyre mbrojtës, një gjykatës i procedurës paraprake nxori vendime me të cilat pranoi propozimet e prokurorit publik dhe të dyshuarve D.P. dhe M.K. iu caktua paraburgim deri në 30 ditë, për shkak të ekzistencës së bazave ligjore sipas nenit 165, paragrafi 1, pikat 1, 2 dhe 3 të Ligjit për Procedurë Penale, përkatësisht rreziku i arratisjes, rreziku i përsëritjes ose përfundimit të veprës penale, si dhe rreziku i pengimit të hetimit duke ndikuar te dëshmitarët.
Të dyshuarit L.K. iu caktua arrest shtëpiak, ndërsa D.Zh. iu caktuan masa kujdesi, përkatësisht konfiskimi i dokumentit të udhëtimit dhe ndalimi i lëshimit të një dokumenti të ri udhëtimi për kalimin e kufirit shtetëror.
Gjykata Themelore Penale në Shkup informon se propozimi i Prokurorisë Publike përfshin edhe një person tjetër i cili aktualisht është i padisponueshëm për organet e zbatimit të ligjit.
Palët kanë të drejtë të ankohen kundër vendimeve të marra në Këshillin Penal të Gjykatës Themelore Penale në Shkup.
Ministria e Brendshme më parë informoi se janë ngritur kallëzime penale kundër pesë personave për veprat penale “zhvatje” dhe “pastrim parash dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale”, pasi Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë në Ministrinë e Brendshme, nën udhëheqjen e një prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, dje kreu një aksion të koordinuar policor në të cilin u shtyp një grup kriminal i organizuar prej pesë anëtarësh nga Kumanova.
Në aksion, siç informon Ministria e Brendshme, katër persona u privuan nga liria: D.P. (37), L.K. (73), M.K. (27) dhe D.Zh. (43), të gjithë nga Kumanova, ndërsa i dyshuari i pestë, Z.R. (35), është i padisponueshëm për organet e zbatimit të ligjit.