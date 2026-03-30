Paraburgim 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman

Paraburgim prej 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman u miratua sonte nga gjyqtari i procedurës paraprake, njoftuan nga Gjykata e Kavadarit, pasi Prokuroria propozoi paraburgimin.

“Prokuroria Publike e Kavadarit lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër një 27-vjeçari nga Rosomani i dyshuar për veprën penale – “Vrasje”, informoi Prokuroria.

Ata shpjeguan se i dyshuari me dashje, duke kryer dhunë në familje, e privoi nga jeta nënën e tij. Ndërsa gruaja po flinte në njërën nga dhomat, ai e goditi me thikë kuzhine në qafë, duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse.

