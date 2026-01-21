Para kesh dhe tokë, presidenti i Senegalit shpërblen Mane me shokë

Para kesh dhe tokë, presidenti i Senegalit shpërblen Mane me shokë

Në Dakar, Mane me shokë u priten si heronj të vërtetë pas triumfit në Kupën e Afrikës. Me mijëra tifozë pushtuan rrugët e kryeqytetit duke festuar për këtë sukses të dytin në histori, i arritur pas një finaleje dramatike kundër Marokut. Jo vetëm tifozë të thjeshtë, por e gjithë qeveria kishte dalë në shesh duke i rezervuar një pritje fantastike.

Presidenti i vendit, me anë të një dekreti të veçantë bëri publike edhe shpërblimin për fituesit e Kupës së Afrikës. Çdo lojtar do të marrë nga 115 mijë euro për kokë, plus 1,500 metra katror truall në një nga zonat më të njohura në vend.

Një shpërblim thuajse të ngjashëm kishte edhe për anëtarët e Federatës së Futbollit.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Cole Palmer thuhet se është i shqetësuar në Londër dhe dëshiron të kthehet në Mançester

Cole Palmer thuhet se është i shqetësuar në Londër dhe dëshiron të kthehet në Mançester

Vinicius Junior hyn në top 10 asistuesit më të mirë në historinë e Ligës së Kampionëve

Vinicius Junior hyn në top 10 asistuesit më të mirë në historinë e Ligës së Kampionëve

Liga e Kampionëve sjell nëntë përballje, sot luhen ndeshje vendimtare dhe duele të forta

Liga e Kampionëve sjell nëntë përballje, sot luhen ndeshje vendimtare dhe duele të forta

Real Madridi nuk e bën ”hesap” Monacon, Arsenali fiton ndaj Interit

Real Madridi nuk e bën ”hesap” Monacon, Arsenali fiton ndaj Interit

Maqedonia fiton fitoren e parë në Europian, mposht Rumaninë

Maqedonia fiton fitoren e parë në Europian, mposht Rumaninë

Europiani i Hendbollit: Maqedonia synon fitoren ndaj Rumanisë

Europiani i Hendbollit: Maqedonia synon fitoren ndaj Rumanisë