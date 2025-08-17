“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, paralajmëroi të dielën për “pasoja”, përfshirë vendosjen e mundshme të sanksioneve të reja ndaj Rusisë, nëse nuk arrihet një marrëveshje paqeje për Ukrainën, përpara takimit vendimtar që pritet sot në Shtëpinë e Bardhë.
“Nëse nuk do të jemi në gjendje të arrijmë një marrëveshje këtu në asnjë moment, atëherë do të ketë pasoja”, i tha ai transmetuesit amerikan NBC.
“Jo vetëm pasojat e vazhdimit të luftës, por edhe pasojat e vazhdimit të të gjitha këtyre sanksioneve dhe potencialisht sanksioneve të reja përveç kësaj.” Rubio pranoi ekuilibrin delikat midis diplomacisë dhe presionit, duke paralajmëruar se vendosja e sanksioneve shtesë do t’i jepte fund negociatave.
“Në momentin që vendosni sanksione shtesë, sanksione të forta shtesë, bisedimet ndalen. Në atë pikë, lufta thjesht vazhdon”, tha ai duke shtuar se paqja e vërtetë kërkon kompromis.
“Nuk mund të kesh një marrëveshje paqeje midis dy fraksioneve ndërluftuese nëse të dyja palët nuk bien dakord të heqin dorë nga diçka. Përndryshe, nëse njëra palë merr gjithçka që dëshiron, kjo nuk është një marrëveshje paqeje. Quhet dorëzim. Nuk mund të kesh një marrëveshje paqeje nëse të dyja palët nuk bëjnë lëshime”, tha ai.
Pa përparim, tha Rubio, administrata mund të arrijë përfundimisht në përfundimin se “nuk do të ketë paqe” dhe të vendosë më shumë sanksione, duke braktisur në mënyrë efektive perspektivat për një zgjidhje të negociuar.