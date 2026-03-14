Papa u bën thirrje të krishterëve të përfshirë në luftëra të shqyrtojnë ndërgjegjen e tyre

Kreu i Kishës Katolike u ka bërë thirrje të krishterëve, që mbajnë përgjegjësi në konflikte të armatosura, të reflektojnë thellë mbi veprimet e tyre dhe të kërkojnë pajtim përmes rrëfimit, transmeton Anadolu.

Papa Leoni XIV i bëri këto komente gjatë një pritjeje për kursantët që po përgatiten të shërbejnë si rrëfyes brenda institucionit të rrëfimit dhe pendesës së Kishës Katolike, tha Vatican News, publikuesi zyrtar i Vatikanit.

“Dikush mund të pyesë: a kanë ata të krishterë që mbajnë përgjegjësi serioze në konfliktet e armatosura përulësinë dhe guximin për të bërë një shqyrtim serioz të ndërgjegjes dhe për të shkuar në rrëfim?”, tha ai.

Ai sugjeroi se një reflektim i tillë mund t’i ndihmojë njerëzit të mësojnë të jetojnë në unitet. Papa tha se “dinamika e unitetit” është një parakusht për paqe mes njerëzve dhe kombeve.

Të ngjajshme

Franca ofron të ndërmjetësojë bisedime Izrael–Liban

Franca ofron të ndërmjetësojë bisedime Izrael–Liban

Familja palestineze çel iftarin mes rrënojave të shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite në Gaza

Familja palestineze çel iftarin mes rrënojave të shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite në Gaza

Privohen nga liria 21 shoferë për shkelje në komunikacion

Privohen nga liria 21 shoferë për shkelje në komunikacion

(VIDEO) SHBA godet Ishullin Kharg të Iranit

(VIDEO) SHBA godet Ishullin Kharg të Iranit

Struga fiton ndaj Makedonija Gjorçe Petrov, Vardar triumfon në fund me penalti

Struga fiton ndaj Makedonija Gjorçe Petrov, Vardar triumfon në fund me penalti

WSJ: 5 avionë cisternë të SHBA-së u goditën dhe u dëmtuan në bazën “Prince Sultan” në Arabinë Saudite

WSJ: 5 avionë cisternë të SHBA-së u goditën dhe u dëmtuan në bazën “Prince Sultan” në Arabinë Saudite